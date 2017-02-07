Каспар учредил в Турции 2 компании для более эффективной эксплуатации азербайджанских судов в зарубежных водах

ЗАО «Каспийское морское пароходство» Азербайджана» (Каспар) учредило в Турции компании «Caspdry» и «Casptankers» для более эффективной эксплуатации азербайджанских судов в зарубежных водах, говорится в сообщении Каспара.

«Каспар учредил две компании в Турции - «Caspdry» и «Casptankers», которые будут обеспечивать более эффективную эксплуатацию судов, плавающих за пределами Каспийского бассейна под флагом Азербайджана. При этом Caspdry будет обеспечивать эксплуатацию сухогрузов, Casptankers - судов для перевозки жидких грузов», - подчеркивается в информации.

По данным пароходства, Caspdry уже получила сертификат Американского Бюро Судоходства (ABS), удостоверяющий соответствие компании требованиям ИСМ (Интегрированные системы менеджмента).

Аналогичный сертификат, как ожидается, в ближайшее время будет вручен компании Casptankers. Сертификаты позволят этим компаниям эксплуатировать крупнотоннажных судов за пределами Каспия.

В информации со ссылкой на главу Каспар Рауфа Велиева отмечается, что "обе компании станут одними из лидирующих по перевозке сухих грузов и нефтепродуктов в международных водах». При этом деятельность компаний значительно расширит возможности азербайджанских моряков плавать в международных водах.

В настоящее время в Черном и Средиземном морях плавают 10 сухогрузов пароходства.

Н.Аббасова