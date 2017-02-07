Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8769 EUR   2.0102 RUR   0.0319 GBR   2.3392 TRY   0.5071

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   55.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 9 Фев 10 Фев -1°

Транспорт и связь 07.02.2017 17:43

Каспар учредил в Турции 2 компании для более эффективной эксплуатации азербайджанских судов в зарубежных водах

ЗАО «Каспийское морское пароходство» Азербайджана» (Каспар) учредило в Турции компании «Caspdry» и «Casptankers» для более эффективной эксплуатации азербайджанских судов в зарубежных водах, говорится в сообщении Каспара.

«Каспар учредил две компании в Турции - «Caspdry» и «Casptankers», которые будут обеспечивать более эффективную эксплуатацию судов, плавающих за пределами Каспийского бассейна под флагом Азербайджана. При этом Caspdry будет обеспечивать эксплуатацию сухогрузов, Casptankers - судов для перевозки жидких грузов», - подчеркивается в информации.

По данным пароходства, Caspdry уже получила сертификат Американского Бюро Судоходства (ABS), удостоверяющий соответствие компании требованиям ИСМ (Интегрированные системы менеджмента).

Аналогичный сертификат, как ожидается, в ближайшее время будет вручен компании Casptankers. Сертификаты позволят этим компаниям эксплуатировать крупнотоннажных судов за пределами Каспия.

В информации со ссылкой на главу Каспар Рауфа Велиева отмечается, что "обе компании станут одними из лидирующих по перевозке сухих грузов и нефтепродуктов в международных водах». При этом деятельность компаний значительно расширит возможности азербайджанских моряков плавать в международных водах.

В настоящее время в Черном и Средиземном морях плавают 10 сухогрузов пароходства.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: КАСПАР, КОМПАНИИ, СОЗДАНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az