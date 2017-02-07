Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8769 EUR   2.0102 RUR   0.0319 GBR   2.3392 TRY   0.5071

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   55.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 9 Фев 10 Фев -1°

Дальнее зарубежье 07.02.2017 20:04

Румыния находится в состоянии полномасштабного политического кризиса - президент страны

Президент Румынии Клаус Йоханис, обращаясь к депутатам парламента, заявил, что государство оказалось в состоянии полномасштабного политического кризиса, после того как сотни тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против планировавшихся поправок в Уголовный кодекс, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Румынии нужно правительство, которое управляет прозрачными и предсказуемыми методами при свете дня, а не втихую ночью", - сказал К.Йоханис в обращении к парламенту.

Несмотря на политический кризис, отметил К.Йоханис, в стране не будет досрочных выборов.

Массовые протесты в Румынии начались после того, как кабинет министров одобрил ряд поправок к законам страны. В результате на свободу могут выйти люди, осужденные за коррупцию и махинации, при которых сумма ущерба в рамках одного дела составляет менее $48 тыс. Позднее правительство объявило об отмене своего решения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: РУМЫНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КРИЗИС, МНЕНИЕ


Похожие новости


Президент Азербайджана соболезнует румынскому коллеге в связи с жертвами пожара в ночном клубе Бухареста Президент Румынии шокирован инцидентом в ночном клубе в Бухаресте Президент Румынии обсудит с военачальниками, что делать с беженцами Президент Румынии во вторник прибудет с официальным визитом в Молдавию Премьер-министр Румынии признал поражение на выборах Президент Румынии заявляет о намерении получить гражданство Молдавии и желании увидеть обе стран объединенными

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az