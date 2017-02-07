Румыния находится в состоянии полномасштабного политического кризиса - президент страны

Президент Румынии Клаус Йоханис, обращаясь к депутатам парламента, заявил, что государство оказалось в состоянии полномасштабного политического кризиса, после того как сотни тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против планировавшихся поправок в Уголовный кодекс, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Румынии нужно правительство, которое управляет прозрачными и предсказуемыми методами при свете дня, а не втихую ночью", - сказал К.Йоханис в обращении к парламенту.

Несмотря на политический кризис, отметил К.Йоханис, в стране не будет досрочных выборов.

Массовые протесты в Румынии начались после того, как кабинет министров одобрил ряд поправок к законам страны. В результате на свободу могут выйти люди, осужденные за коррупцию и махинации, при которых сумма ущерба в рамках одного дела составляет менее $48 тыс. Позднее правительство объявило об отмене своего решения.