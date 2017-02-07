Британского военного летчика судят за то, что тот уронил фотоаппарат на выключатель автопилота

Военный трибунал в Великобритании рассматривает дело летчика британских военно-воздушных сил, чье увлечение фотографией спровоцировало опасную ситуацию над Черным морем, сообщают лондонские СМИ.

Инцидент произошел еще в 2014 году. Пилот Эндрю Тауншенд управлял транспортным самолетом Voyager, на котором группа из 187 военнослужащих следовала из Великобритании в Афганистан. Во время перелета Э.Тауншенд, увлекавшийся фотографией, оставил фотоаппарат на подлокотнике. В итоге устройство упало на один из рычагов управления, что привело к выключению режима автопилота. Второго пилота в тот момент в кабине не было.

В результате этого самолет за 29 секунд снизился на примерно 1,34 км, после чего Э.Тауншенду удалось взять ситуацию под контроль. 15 человек, в том числе второй пилот, получили травмы.

Э.Тауншенд признает, что был невнимательным во время полета и это спровоцировало чрезвычайную ситуацию. Сторона обвинения отмечает, что пилоту "было скучно, и он не концентрировался на своей работе". Кроме того, в его адрес звучат обвинения в даче ложных показаний: изначально пилот утверждал, что инцидент произошел из-за технической неполадки.