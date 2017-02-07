Британского военного летчика судят за то, что тот уронил фотоаппарат на выключатель автопилота

Военный трибунал в Великобритании рассматривает дело летчика британских военно-воздушных сил, чье увлечение фотографией спровоцировало опасную ситуацию над Черным морем, сообщают лондонские СМИ.
Инцидент произошел еще в 2014 году. Пилот Эндрю Тауншенд управлял транспортным самолетом Voyager, на котором группа из 187 военнослужащих следовала из Великобритании в Афганистан. Во время перелета Э.Тауншенд, увлекавшийся фотографией, оставил фотоаппарат на подлокотнике. В итоге устройство упало на один из рычагов управления, что привело к выключению режима автопилота. Второго пилота в тот момент в кабине не было.
В результате этого самолет за 29 секунд снизился на примерно 1,34 км, после чего Э.Тауншенду удалось взять ситуацию под контроль. 15 человек, в том числе второй пилот, получили травмы.
Э.Тауншенд признает, что был невнимательным во время полета и это спровоцировало чрезвычайную ситуацию. Сторона обвинения отмечает, что пилоту "было скучно, и он не концентрировался на своей работе". Кроме того, в его адрес звучат обвинения в даче ложных показаний: изначально пилот утверждал, что инцидент произошел из-за технической неполадки.
Алиев посмертно наградил Гурбанова званием Национального героя Азербайджана за храбрость при защите госграницы с Арменией
МККК ведет диалог с Баку и Ереваном для организации встречи с гражданином Азербайджана, задержанным армянскими военными
Первые 10 га территории села Джоджуг Марджанлы планируется разминировать в течение месяца - ANAMA
Шефчович и министры ряда стран примут участие в третьем заседании Консультативного совета по ЮГК в Баку
Азербайджанский страховщик PASHA Heyat Sigorta выплатил 42,3 тыс. манатов по страховому случаю при ипотеке
Каспар учредил в Турции 2 компании для более эффективной эксплуатации азербайджанских судов в зарубежных водах
Президент Азербайджана распорядился о проведении юбилеев Тофига Гулиева, Джовдата Гаджиева и Гасана Алиева
Продажа билетов на Исламиаду в Баку начнется 19 марта
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Утвержден план мероприятий Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
В Сумгаите прошла Олимпиада по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии