В Латвии займутся переписью всех природных богатств

Первая в истории Латвии перепись природных ценностей стартует летом этого года, она продлится три года и потребует затрат на сумму около 10 млн евро.
Как сообщили агентству BNS в Управлении охраны природы, перепись необходима для того, чтобы получить подробную и полную информацию о природных богатствах Латвии, их распространении и качестве. В то же время перепись не преследует цель увеличить или уменьшить охраняемые природные территории.
Перепись проводится в рамках проекта Фонда сплочения ЕС "Создание предпосылок для лучшего сохранения биологического разнообразия и защиты экосистем Латвии". Её будут проводить сертифицированные эксперты.
Из общих затрат на проект в размере 9,5 млн евро финансирование ЕС составит 8,075 млн евро, бюджетное финансирование - 1,425 млн евро.
Завершится перепись природных ценностей в ноябре 2020 года.
Она коснется и частных владений. Самоуправления и землевладельцы перед обследованием конкретных территорий получат соответствующее письмо. Если на принадлежащих им землях будет обнаружена значительная природная ценность, владелец получит письменное извещение.
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