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Дальнее зарубежье 07.02.2017 20:12

В Латвии займутся переписью всех природных богатств

Первая в истории Латвии перепись природных ценностей стартует летом этого года, она продлится три года и потребует затрат на сумму около 10 млн евро.

Как сообщили агентству BNS в Управлении охраны природы, перепись необходима для того, чтобы получить подробную и полную информацию о природных богатствах Латвии, их распространении и качестве. В то же время перепись не преследует цель увеличить или уменьшить охраняемые природные территории.

Перепись проводится в рамках проекта Фонда сплочения ЕС "Создание предпосылок для лучшего сохранения биологического разнообразия и защиты экосистем Латвии". Её будут проводить сертифицированные эксперты.

Из общих затрат на проект в размере 9,5 млн евро финансирование ЕС составит 8,075 млн евро, бюджетное финансирование - 1,425 млн евро.

Завершится перепись природных ценностей в ноябре 2020 года.

Она коснется и частных владений. Самоуправления и землевладельцы перед обследованием конкретных территорий получат соответствующее письмо. Если на принадлежащих им землях будет обнаружена значительная природная ценность, владелец получит письменное извещение.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ПРИРОДА, БОГАТСТВА, ПЕРЕПИСЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az