Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8769 EUR   2.0102 RUR   0.0319 GBR   2.3392 TRY   0.5071

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   55.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 9 Фев 10 Фев -1°

Бизнес и законодательство 07.02.2017 17:52

Азербайджанский страховщик PASHA Heyat Sigorta выплатил 42,3 тыс. манатов по страховому случаю при ипотеке

Азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни «PASHA Heyat Sigorta» выплатила по случаю, связанному со страхованием жизни заемщика, возмещение на сумму 42,349 тыс. манатов, отмечается в сообщении компании.

«В связи со смертью заемщика, взявшего ипотечный кредит в одном из местных банков, компания выплатила банку возмещение в размере 42,349 тыс. манатов», - отмечается в сообщении.

В целом, в 2016 году компания выплатила возмещений на общую сумму 190,723 тыс. манатов по 11 случаям, связанным со страхованием ипотечных кредитов.

«PASHA Heyat Sigorta» лицензию на страховую деятельность получила 14 февраля 2011 года и входит в тройку ведущих страховщиков по объему собираемых премий. Единственным акционером компании является PASHA Holding. Уставной капитал компании равен 40,25 млн манатов.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СТРАХОВЩИК, ИПОТЕКА, ВЫПЛАТА


Похожие новости


AXA Mbask застраховала сотрудников Центробанка Азербайджана по ДМС MBNP Азербайджана аннулировала лицензию СК Alfa Sigorta СК Gunay Sigorta включена в реестр системы Green Card Азербайджанский страховщик жизни PASHA Heyat Sigorta увеличил в январе-июле сбор премий на 38% Азербайджанский страховщик PASHA Heyat Sigorta начал производить выплаты семьям погибших в результате пожара на месторождении в декабре 2015г Азербайджанский страховщик увеличил уставный капитал на 21%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az