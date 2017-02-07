Азербайджанский страховщик PASHA Heyat Sigorta выплатил 42,3 тыс. манатов по страховому случаю при ипотеке

Азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни «PASHA Heyat Sigorta» выплатила по случаю, связанному со страхованием жизни заемщика, возмещение на сумму 42,349 тыс. манатов, отмечается в сообщении компании.

«В связи со смертью заемщика, взявшего ипотечный кредит в одном из местных банков, компания выплатила банку возмещение в размере 42,349 тыс. манатов», - отмечается в сообщении.

В целом, в 2016 году компания выплатила возмещений на общую сумму 190,723 тыс. манатов по 11 случаям, связанным со страхованием ипотечных кредитов.

«PASHA Heyat Sigorta» лицензию на страховую деятельность получила 14 февраля 2011 года и входит в тройку ведущих страховщиков по объему собираемых премий. Единственным акционером компании является PASHA Holding. Уставной капитал компании равен 40,25 млн манатов.

А.Ахундов