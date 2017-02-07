Президент Азербайджана распорядился о проведении юбилеев Тофига Гулиева, Джовдата Гаджиева и Гасана Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжения о проведении в 2017 году 100-летнего юбилея композитора Тофига Гулиева, 100-летнего юбилея композитора Джовдата Гаджиева и 110-летнего юбилея ученого Гасана Алиева, сообщает сайт главы государства.

Глава государства поручил соответствующим структурам разработать планы мероприятий в связи с этими юбилеями.