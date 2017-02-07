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Социум 07.02.2017 18:20

Президент Азербайджана распорядился о проведении юбилеев Тофига Гулиева, Джовдата Гаджиева и Гасана Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжения о проведении в 2017 году 100-летнего юбилея композитора Тофига Гулиева, 100-летнего юбилея композитора Джовдата Гаджиева и 110-летнего юбилея ученого Гасана Алиева, сообщает сайт главы государства.

Глава государства поручил соответствующим структурам разработать планы мероприятий в связи с этими юбилеями.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЮБИЛЕИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az