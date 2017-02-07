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ТЭК 07.02.2017 20:12

Шефчович и министры ряда стран примут участие в третьем заседании Консультативного совета по ЮГК в Баку

Вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович и министры ряда стран примут участие в третьем заседании Консультативного совета по проекту создания «Южного газового коридора» (ЮГК), который пройдет в Баку 23 февраля, отмечается в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

«Помимо М.Шефчовича пока свое участие в заседании подтвердили министр экономического развития Италии Карло Календа, министр окружающей среды и энергетики Греции Йоргос Статакис, министр энергетики Болгарии Николай Павлов, а также министр охраны окружающей среды и энергетики Хорватии Славен Добрович», - говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается участие представителей международных финансовых организаций.

Как сообщалось ранее, министерство энергетики Азербайджана направило приглашения для участия в этой встрече министрам энергетики стран-участниц ЮГК (Грузия, Турция, Италия, Греция, Албания и Болгария) и стран Балканского региона.

Первое заседание КС по ЮГК состоялось в Баку в феврале 2015 года, второе – в феврале 2016 года в Баку.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается более $40 млрд.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЮГК, ЗАСЕДАНИЕ, УЧАСТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az