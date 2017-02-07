Последняя партия урана прибыла в Иран из России - ТВ

Иран получил последнюю партию 149 тонн уранового концентрата из России, сообщил во вторник иранский телеканал "Пресс-ТВ" со ссылкой на иранскую Организацию по атомной энергетике.

По словам представителя ведомства, 31 тонна уранового концентрата доставлена в город Исфахан.

Согласно подписанной в июле 2015 года сделке по иранскому атому, Иран имеет право обогащать уран до уровня 3,5% и продавать его за пределами страны в рамках усилий по развитию программы по мирному атому.

С момента заключения сделки Иран импортировал 359 тонн уранового концентрата.