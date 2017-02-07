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Регион 07.02.2017 20:36

Последняя партия урана прибыла в Иран из России - ТВ

Иран получил последнюю партию 149 тонн уранового концентрата из России, сообщил во вторник иранский телеканал "Пресс-ТВ" со ссылкой на иранскую Организацию по атомной энергетике.

По словам представителя ведомства, 31 тонна уранового концентрата доставлена в город Исфахан.

Согласно подписанной в июле 2015 года сделке по иранскому атому, Иран имеет право обогащать уран до уровня 3,5% и продавать его за пределами страны в рамках усилий по развитию программы по мирному атому.

С момента заключения сделки Иран импортировал 359 тонн уранового концентрата.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, УРАН, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az