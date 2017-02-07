Турецкие хакеры взяли на себя ответственность за кибератаку на сайт парламента Австрии

Группа турецких хакеров "Аслан Неферлер Тим" (АНТ или "Группа солдат-львов" - ИФ) взяла на себя ответственность за кибератаку, которая на 20 минут вывела из строя сайт парламента Австрии, заявили представители этого органа власти во вторник.
На прошлой неделе на странице хакеров на Фейсбуке вместе с электронным снимком неработающего сайта австрийского парламента было опубликовано сообщение на турецком: "Наша реакция будет жесткой в ответ на австрийский расизм по отношению к мусульманам!!!".
Участники АНТ также заявили, что они провели кибератаки на центральный банк Австрии и один австрийский аэропорт.
В СМИ отмечают, что отношения между Австрией и Турцией резко ухудшились в прошлом году, когда власти Австрии потребовали отклонения турецкой заявки на вступление в ЕС ввиду мер, принятых турецким президентом Реджепом Эрдоганом в ответ на неудавшуюся попытку военного переворота в стране.
Пресс-секретарь австрийского МВД заявил во вторник, что правоохранительные органы уже начали расследование в связи с этими кибератаками.
Он также отметил, что информационные ресурсы парламента не пострадали в результате этого нападения.
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