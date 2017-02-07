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Дальнее зарубежье 07.02.2017 21:10

Около 30 тысяч человек вернулись в иракский Мосул - ООН

В ООН проинформировали, что около 30 тыс. человек вернулись в пригороды иракского города Мосул, освобожденные от террористов группировки "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ), сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что число возвращающихся людей постоянно растет, с тех пор как иракская армия в прошлом месяце объявила о "полном освобождении" восточной части Мосула.

По информации ООН, с тех пор как террористы захватили Мосул летом 2014 года, около 190 тыс. человек были вынуждены покинуть места проживания.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, БЕЖЕНЦЫ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az