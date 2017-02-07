Около 30 тысяч человек вернулись в иракский Мосул - ООН

В ООН проинформировали, что около 30 тыс. человек вернулись в пригороды иракского города Мосул, освобожденные от террористов группировки "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ), сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что число возвращающихся людей постоянно растет, с тех пор как иракская армия в прошлом месяце объявила о "полном освобождении" восточной части Мосула.

По информации ООН, с тех пор как террористы захватили Мосул летом 2014 года, около 190 тыс. человек были вынуждены покинуть места проживания.