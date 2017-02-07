Ветеран НАСА Марк Мур будет разрабатывать летающие такси для Uber

Авиаконструктор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) Марк Мур возглавит проект по разработке летающих автомобилей, финансируемый сервисом по заказу такси Uber, сообщает агентство Bloomberg.

М.Мур проработал в НАСА 30 лет, и в 2010 году он обнародовал доклад о аэромобилях, способных как ездить по дорогам, как обычные машины, так и взлетать в случае необходимости. При этом такой проект автомобиля предусматривает систему вертикального взлета, и ему не нужна взлетная полоса.

"Uber лучше других компаний подходит на роль лидера в новом сегменте, и он способен сделать проект городского электрического автомобиля с вертикальным взлетом реальностью", - заявил М.Мур.

По его словам, на пути проекта есть масса сложностей, причем не только технического характера. В частности, производителям таких автомобилей предстоит добиться снижения цен на комплектующие у поставщиков и настоять на изменении транспортного законодательства.

По самым оптимистичным прогнозам, Uber рассчитывает вывести на американские дороги летающие автомобили в течение 10 лет. Впрочем, Airbus уже пообещала представить прототип такого транспортного средства до конца текущего года, а израильская Urban Aeronautics планирует начать продажи собственного аэромобиля в 2020 году.