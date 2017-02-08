Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8769 EUR   2.0102 RUR   0.0319 GBR   2.3392 TRY   0.5071

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   55.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10 Фев -1° 11 Фев

Дальнее зарубежье 08.02.2017 07:39

Трамп подтвердил готовность сотрудничать с Турцией - Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы и впредь оказывать поддержку Турции как в борьбе против терроризма, так и как союзнику по НАТО.

"Президент Трамп подтвердил готовность Соединенных Штатов оказывать поддержку Турции как стратегическому партнеру и союзнику по НАТО, приветствовал ее вклад в проводимую кампанию против ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России)", - говорится в сообщении Белого дома по итогам телефонной беседы американского президента с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В нем также говорится, что стороны обсудили вопросы "тесных и долгосрочных отношений", и "общих обязательств в области борьбы с терроризмом во всех его проявлениях".

Турецкие СМИ в сообщениях о беседе обратили внимание на то, что она носила "положительный характер".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: США, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, БЕСЕДА


Похожие новости


США поставляли оружие курдским группировкам в Сирии - Чавушоглу Гюлен отвергает обвинения в организации убийства российского посла, считает виновными власти Турции, не предотвратившими нападение Посольство США объявило о приостановке работы американских дипмиссий в Турции В Анкаре задержали мужчину, открывшего стрельбу около американского посольства Обама и Эрдоган согласились, что вслед за Алеппо необходимо прекращение боевых действий во всей Сирии Эрдоган раскритиковал оппонентов Трампа на Западе, называющих избранного президента США диктатором

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az