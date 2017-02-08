Трамп подтвердил готовность сотрудничать с Турцией - Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы и впредь оказывать поддержку Турции как в борьбе против терроризма, так и как союзнику по НАТО.

"Президент Трамп подтвердил готовность Соединенных Штатов оказывать поддержку Турции как стратегическому партнеру и союзнику по НАТО, приветствовал ее вклад в проводимую кампанию против ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России)", - говорится в сообщении Белого дома по итогам телефонной беседы американского президента с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В нем также говорится, что стороны обсудили вопросы "тесных и долгосрочных отношений", и "общих обязательств в области борьбы с терроризмом во всех его проявлениях".

Турецкие СМИ в сообщениях о беседе обратили внимание на то, что она носила "положительный характер".