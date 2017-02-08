Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в Пакистане

Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в акватории Аравийского моря в 80 км на восток от пакистанского города Гвадар, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 01:03 мск в среду землетрясения имел координаты 25.18 градуса северной широты и 63.13 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 8 км от побережья.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".