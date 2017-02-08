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Дальнее зарубежье 08.02.2017 08:25

Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в Пакистане

Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в акватории Аравийского моря в 80 км на восток от пакистанского города Гвадар, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 01:03 мск в среду землетрясения имел координаты 25.18 градуса северной широты и 63.13 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 8 км от побережья.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

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Тэги: ПАКИСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az