Новый регламент ЕС позволит пользоваться подпиской на онлайн-контент в любой стране союза, как у себя дома

Переговорщики стран ЕС согласовали новый регламент, позволяющий жителям союза пользоваться своей подпиской на онлайн-услуги и контент, находясь в любой из его стран.
Как сообщается в коммюнике Еврокомиссии, это первое соглашение о модернизации правил копирайта ЕС в рамках стратегии единого цифрового рынка.
"Европейцы скоро смогут в полной мере использовать свои онлайновые абонементы на фильмы, спортивные передачи, электронные книги, видеоигры или музыкальные сервисы при поездках в пределах ЕС", - говорится в коммюнике.
Во вторник вечером договоренность достигнута между представителями Европарламента, государств-членов ЕС и Еврокомиссии. Неделей раньше согласован порядок оптовых расчетов за мобильный роуминг.
"Это новый важный шаг в разрушении барьеров на пути создания единого цифрового рынка", - заявил, комментируя соглашение, зампред ЕК Андрус Ансип.
В 2016 году 64% жителей ЕС использовали интернет для скачивания игр, фильмов или музыки, все чаще с помощью мобильных устройств.
Новый регламент позволит получать доступ к абонированному онлайн-контенту в любой стране ЕС, как у себя дома. Француз, имеющий подписку на фильмы и другой онлайновый контент развлекательного Canal + , сможет смотреть их во время отдыха в Хорватии или деловой поездки в Дании.
Все провайдеры платных услуг онлайн-контента должны будут следовать новым правилам.
Согласованный текст должен быть официально утвержден Советом ЕС и Европарламентом. Регламент вступит в силу во всех государствах-членах ЕС с начала 2018 года. Он охватывает те услуги онлайн-контента, где наиболее важно регулирование авторского права.
Важность доступа к услугам интернет-контента в поездках возрастает с 15 июня этого года, когда вступают в силу новые правила роуминга, по которым европейские пользователи будут платить за мобильный интернет в других странах ЕС по внутренним расценкам своей страны.
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