"Дочка" Bank of Baku объявила о ликвидации

Учредители ООО "BOB Broker" (100%-ая "дочка" азербайджанского "Bank of Baku") приняли решение о ликвидации компании, отмечается в объявлении общества.

"BOB Broker ликвидируется. Претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев", - отмечается в объявлении.

BOB Broker была учреждена в 2007 году и оказывала брокерские услуги на рынке ценных бумаг Азербайджана.

А.Азизов