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Финансы 08.02.2017 10:12

"Дочка" Bank of Baku объявила о ликвидации

Учредители ООО "BOB Broker" (100%-ая "дочка" азербайджанского "Bank of Baku") приняли решение о ликвидации компании, отмечается в объявлении общества.

"BOB Broker ликвидируется. Претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев", - отмечается в объявлении.

BOB Broker была учреждена в 2007 году и оказывала брокерские услуги на рынке ценных бумаг Азербайджана.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
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Тэги: КОМПАНИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az