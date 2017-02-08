ADIF направила в Генпрокуратуру материалы по нарушениям преступного характера в действиях руководителей ряда банков, чьи лицензии были аннулированы

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выявил факты преступной деятельности руководителей ряда банков, чьи лицензии были ранее аннулированы.

"ADIF в настоящее время является ликвидатором ряда банков, чьи лицензии были ранее аннулированы и в отношении которых осуществляется процедура банкротства. В ходе изучения материалов фондом были выявлены действия преступного характера со стороны руководителей некоторых банков", - отмечается в сообщении фонда.

В частности, руководители банков осуществляли должностной подлог, превышали свои полномочия и др. нарушения.

"Эти лица продали имущество некоторых клиентов банков, но вырученные средства или не направили или направили в небольшом количестве на погашение кредитных обязательств клиентов, осуществляли незаконные кредитные операции и подделывали при этом подписи, используя подставные схемы незаконно получали кредиты. Тем самым они нанесли существенный финансовый ущерб банкам", - подчеркивается в сообщении.

Все выявленные материалы направлены в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Азербайджана.

В настоящее время ADIF выступает ликвидатором 9 банков: Atrabank, Kredobank, Bank of Azerbaijan, Кавказский банк развития, Texnikabank, Zaminbank, Royal Bank, Gancabank и Bank Standard.

ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля «Об утверждении и введении в действие закона «О страховании вкладов», принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.

A.Aзизов