ADIF направила в Генпрокуратуру материалы по нарушениям преступного характера в действиях руководителей ряда банков, чьи лицензии были аннулированы

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выявил факты преступной деятельности руководителей ряда банков, чьи лицензии были ранее аннулированы.
"ADIF в настоящее время является ликвидатором ряда банков, чьи лицензии были ранее аннулированы и в отношении которых осуществляется процедура банкротства. В ходе изучения материалов фондом были выявлены действия преступного характера со стороны руководителей некоторых банков", - отмечается в сообщении фонда.
В частности, руководители банков осуществляли должностной подлог, превышали свои полномочия и др. нарушения.
"Эти лица продали имущество некоторых клиентов банков, но вырученные средства или не направили или направили в небольшом количестве на погашение кредитных обязательств клиентов, осуществляли незаконные кредитные операции и подделывали при этом подписи, используя подставные схемы незаконно получали кредиты. Тем самым они нанесли существенный финансовый ущерб банкам", - подчеркивается в сообщении.
Все выявленные материалы направлены в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Азербайджана.
В настоящее время ADIF выступает ликвидатором 9 банков: Atrabank, Kredobank, Bank of Azerbaijan, Кавказский банк развития, Texnikabank, Zaminbank, Royal Bank, Gancabank и Bank Standard.
ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля «Об утверждении и введении в действие закона «О страховании вкладов», принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.
A.Aзизов
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