Около миллиона человек присоединились к онлайн-трансляции судебных слушаний по иммиграционному указу Трампа в США - СМИ

Судебные прения по вопросу об иммиграционном указе американского президента Дональда Трампа в Апелляционном суде девятого округа США прослушали в прямом эфире более 1 млн человек, передают в среду западные СМИ.
По данным изданий, судебные прения между адвокатами штата Вашингтон транслировались на видеохостинге Youtube, а также в соцсети Facebook и частично на телеканале Си-Эн-Эн.
Так, общее число просмотров слушаний на Youtube достигло 140 тыс., отмечают СМИ.
В конце января Д.Трамп подписал вызвавший критику указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.
3 февраля судья федерального суда США в Сиэтле Джеймс Робарт по иску штатов Вашингтон и Миннесота приостановил действие этого указа. Затем министерство юстиции США оспорило судебное решение о замораживании исполнения иммиграционного указа, однако суд отклонил апелляцию.
Решение Минска о выдаче Азербайджану блогера Лапшина вызывает глубокое разочарование - МИД РФ
Алиев принял госсекретаря при премьере Франции по государственным реформам и вопросам исследований
Таджикистан и Азербайджан могут вновь попробовать открыть прямое авиасообщение
BEST Solutions обеспечит интеграцию Е-ипотеки в портал Электронного правительства
Минфин Азербайджана на 2017г планирует эмиссию гособлигаций на сумму 700 млн манатов
Баку и Гавана считают необходимым восстановить деятельность МПК по экономсотрудничеству
Катар тратит на подготовку к ЧМ-2022 почти $500 млн в неделю - газета
Гражданка Азербайджана пыталась пронести во внутренних органах золотые украшения весом более 253 грамм
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Утвержден план мероприятий Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии