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Дальнее зарубежье 08.02.2017 10:44

Около миллиона человек присоединились к онлайн-трансляции судебных слушаний по иммиграционному указу Трампа в США - СМИ

Судебные прения по вопросу об иммиграционном указе американского президента Дональда Трампа в Апелляционном суде девятого округа США прослушали в прямом эфире более 1 млн человек, передают в среду западные СМИ.

По данным изданий, судебные прения между адвокатами штата Вашингтон транслировались на видеохостинге Youtube, а также в соцсети Facebook и частично на телеканале Си-Эн-Эн.

Так, общее число просмотров слушаний на Youtube достигло 140 тыс., отмечают СМИ.

В конце января Д.Трамп подписал вызвавший критику указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

3 февраля судья федерального суда США в Сиэтле Джеймс Робарт по иску штатов Вашингтон и Миннесота приостановил действие этого указа. Затем министерство юстиции США оспорило судебное решение о замораживании исполнения иммиграционного указа, однако суд отклонил апелляцию.

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Тэги: США, ТРАМП, УКАЗ, СЛУШАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az