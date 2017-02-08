Около миллиона человек присоединились к онлайн-трансляции судебных слушаний по иммиграционному указу Трампа в США - СМИ

Судебные прения по вопросу об иммиграционном указе американского президента Дональда Трампа в Апелляционном суде девятого округа США прослушали в прямом эфире более 1 млн человек, передают в среду западные СМИ.

По данным изданий, судебные прения между адвокатами штата Вашингтон транслировались на видеохостинге Youtube, а также в соцсети Facebook и частично на телеканале Си-Эн-Эн.

Так, общее число просмотров слушаний на Youtube достигло 140 тыс., отмечают СМИ.

В конце января Д.Трамп подписал вызвавший критику указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

3 февраля судья федерального суда США в Сиэтле Джеймс Робарт по иску штатов Вашингтон и Миннесота приостановил действие этого указа. Затем министерство юстиции США оспорило судебное решение о замораживании исполнения иммиграционного указа, однако суд отклонил апелляцию.