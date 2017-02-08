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Финансы 08.02.2017 10:45

Минфин Азербайджана на 2017г планирует эмиссию гособлигаций на сумму 700 млн манатов

Министерство финансов Азербайджана на 2017 год планирует эмиссию государственных облигаций на общую сумму 700 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Палате по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

"Палата зарегистрировала проспект эмиссии государственных краткосрочных и среднесрочных облигаций Минфина на 2017 год", - отметили в палате.

В частности, в текущем году Минфин планирует эмиссию государственных краткосрочных облигаций (ГКО) на сумму 600 млн манатов. Эмиссия разделена на 6 млн облигаций номиналом в 100 манат за ценную бумагу.

Объем эмиссии государственных среднесрочных облигаций (ГСО) составит 100 млн манатов. Эмиссия разделена на 1 млн облигаций номиналом в 100 манат за ценную бумагу.

А.Азизов

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Тэги: МИНФИН, ГОСОБЛИГАЦИИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az