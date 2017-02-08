Пентагон озабочен эскалацией насилия на востоке Украины, напоминает о важности выполнения Минских соглашений - агентство

В Пентагоне выражают обеспокоенность ростом напряженности на востоке Украины, передает в среду агентство ЭФЭ.

"Мы очень обеспокоены ростом насилия на востоке Украины", - приводит агентство слова официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.

При этом он отметил, что масштабных перемещений российских сил возле границ с Украиной в Вашингтоне американские военные не зафиксировали.

"Могу сказать вам, что мы не видели какого-либо рода масштабного перемещения российских сил, которое могло бы свидетельствовать, что это часть чего-то большего", - добавил Дж.Дэвис.

По его словам, в Вашингтоне убеждены, что конфликт на востоке Украины может быть урегулирован только мирным путем: "Мы продолжаем считать, что военного решения этого кризиса не существует и что Минские соглашения - единственный способ урегулировать конфликт мирным путем".