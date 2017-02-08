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Дальнее зарубежье 08.02.2017 11:14

Пентагон озабочен эскалацией насилия на востоке Украины, напоминает о важности выполнения Минских соглашений - агентство

В Пентагоне выражают обеспокоенность ростом напряженности на востоке Украины, передает в среду агентство ЭФЭ.

"Мы очень обеспокоены ростом насилия на востоке Украины", - приводит агентство слова официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.

При этом он отметил, что масштабных перемещений российских сил возле границ с Украиной в Вашингтоне американские военные не зафиксировали.

"Могу сказать вам, что мы не видели какого-либо рода масштабного перемещения российских сил, которое могло бы свидетельствовать, что это часть чего-то большего", - добавил Дж.Дэвис.

По его словам, в Вашингтоне убеждены, что конфликт на востоке Украины может быть урегулирован только мирным путем: "Мы продолжаем считать, что военного решения этого кризиса не существует и что Минские соглашения - единственный способ урегулировать конфликт мирным путем".

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az