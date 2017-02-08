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Дальнее зарубежье 08.02.2017 11:28

Министр внутренней безопасности США посетит Мехико

Министр внутренней безопасности США Джон Келли посетит Мексику для переговоров с главой МВД этой страны Мигелем Анхелем Осорио Чонгом, сообщили в мексиканском министерстве внутренних дел.

По данным МВД Мексики, рабочая встреча Дж.Келли и А.Чонга состоится в Мехико "в скорейшее время".

О визите министры договорились в ходе телефонного разговора. Они также обсудили "прогресс, которого удалось добиться ради безопасности жителей приграничных территорий", и признали важность сотрудничества между их ведомствами.

В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, а также заявил о необходимости увеличить число пограничников на 5 тыс. человек. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето вслед за этим выразил сожаление в связи с таким решением Д.Трампа и заявил, что его страна не будет платить за строительство стены.

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Тэги: США, МЕКСИКА, МВД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az