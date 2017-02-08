Министр внутренней безопасности США посетит Мехико

Министр внутренней безопасности США Джон Келли посетит Мексику для переговоров с главой МВД этой страны Мигелем Анхелем Осорио Чонгом, сообщили в мексиканском министерстве внутренних дел.

По данным МВД Мексики, рабочая встреча Дж.Келли и А.Чонга состоится в Мехико "в скорейшее время".

О визите министры договорились в ходе телефонного разговора. Они также обсудили "прогресс, которого удалось добиться ради безопасности жителей приграничных территорий", и признали важность сотрудничества между их ведомствами.

В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, а также заявил о необходимости увеличить число пограничников на 5 тыс. человек. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето вслед за этим выразил сожаление в связи с таким решением Д.Трампа и заявил, что его страна не будет платить за строительство стены.