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Культура 08.02.2017 11:02

IV Бакинский Всемирный Форум межкультурного диалога состоится в начале мая – глава Минкультуры

IV Бакинский Всемирный Форум межкультурного диалога состоится 5-6 мая, заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфаз Гараев.

О сроках проведения форума А.Гараев заявил на встрече с послом Кубы в Азербайджане Альфредо Фидель Ньеве Портуондо, сообщает пресс-служба ведомства.

«IV Всемирный Форум Межкультурного диалога состоится 5-6 мая в Баку. А.Гараев отметил, что для участия в мероприятии приглашены и официальные лица Кубы», отмечает в Минкультуры.

Министр выразил уверенность, что Куба будет представлена в работе Форума на высоком уровне.

Ф.Исазаде

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Тэги: КУЛЬТУРА, ДИАЛОГ, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az