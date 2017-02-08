IV Бакинский Всемирный Форум межкультурного диалога состоится в начале мая – глава Минкультуры

IV Бакинский Всемирный Форум межкультурного диалога состоится 5-6 мая, заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфаз Гараев.
О сроках проведения форума А.Гараев заявил на встрече с послом Кубы в Азербайджане Альфредо Фидель Ньеве Портуондо, сообщает пресс-служба ведомства.
«IV Всемирный Форум Межкультурного диалога состоится 5-6 мая в Баку. А.Гараев отметил, что для участия в мероприятии приглашены и официальные лица Кубы», отмечает в Минкультуры.
Министр выразил уверенность, что Куба будет представлена в работе Форума на высоком уровне.
Ф.Исазаде
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