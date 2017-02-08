Гражданка Азербайджана пыталась пронести во внутренних органах золотые украшения весом более 253 грамм

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза в страну золотых ювелирных украшений общим весом 253,16 грамм, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Гражданка Азербайджана, прибывшая в страну авиарейсом Стамбул-Баку, была задержана после прохождения зоны таможенного контроля. Заявив первоначально об отсутствии на ней предметов, требуемых декларирования, после получения предупреждения о привлечении к досмотру медработника, она представила таможенникам спрятанные во внутренних органах золотые ювелирные украшения», - отмечается в информации.

По данным Центра судебной экспертизы Минюста, общий вес всех выявленных у данного лица украшений составил 253,16 грамм золота 583/585 пробы. В числе выявленных предметов 11 колец, 8 пар сережек, 12 непарных сережек, 3 кулона, 3 комплекта (серьги и кольцо), 2 комплекта (ожерелье и браслет), 2 комплекта (серьги, кольцо, ожерелье и браслет), 7 цепочек с кулонами, 8 браслетов и 14 ожерелий.

Н.Аббасова