Гражданка Азербайджана пыталась пронести во внутренних органах золотые украшения весом более 253 грамм

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза в страну золотых ювелирных украшений общим весом 253,16 грамм, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).
«Гражданка Азербайджана, прибывшая в страну авиарейсом Стамбул-Баку, была задержана после прохождения зоны таможенного контроля. Заявив первоначально об отсутствии на ней предметов, требуемых декларирования, после получения предупреждения о привлечении к досмотру медработника, она представила таможенникам спрятанные во внутренних органах золотые ювелирные украшения», - отмечается в информации.
По данным Центра судебной экспертизы Минюста, общий вес всех выявленных у данного лица украшений составил 253,16 грамм золота 583/585 пробы. В числе выявленных предметов 11 колец, 8 пар сережек, 12 непарных сережек, 3 кулона, 3 комплекта (серьги и кольцо), 2 комплекта (ожерелье и браслет), 2 комплекта (серьги, кольцо, ожерелье и браслет), 7 цепочек с кулонами, 8 браслетов и 14 ожерелий.
Н.Аббасова
Решение Минска о выдаче Азербайджану блогера Лапшина вызывает глубокое разочарование - МИД РФ
Алиев принял госсекретаря при премьере Франции по государственным реформам и вопросам исследований
Таджикистан и Азербайджан могут вновь попробовать открыть прямое авиасообщение
BEST Solutions обеспечит интеграцию Е-ипотеки в портал Электронного правительства
Минфин Азербайджана на 2017г планирует эмиссию гособлигаций на сумму 700 млн манатов
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Грузинский премьер озабочен планами переименования Южной Осетии
Президент Сербии Николич может стать послом в России, если не будет переизбран на второй срок - СМИ
Два игрока победившей на "Супербоуле" команды недовольны Трампом и не хотят посещать прием в их честь в Белом доме
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Утвержден план мероприятий Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии