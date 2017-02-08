В Турции положительно оценили телефонный разговор Трампа и Эрдогана - ТВ

В Анкаре назвали позитивной телефонную беседу лидеров Турции и США.

"Трамп и Эрдоган обсудили зоны безопасности (в Сирии - ИФ), кризис с беженцами, борьбу с терроризмом", - сообщил телеканал "Си-Эн-Эн Тюрк" в своем "Твиттере".

По данным телеканала, который ссылается на собственные источники, в четверг Турцию посетит глава ЦРУ Майк Помпео.

По данным этих же источников, "Эрдоган призвал Трампа не поддерживать курдские партии PYD/YPG".