Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8252 EUR   1.9489 RUR   0.0307 GBR   2.2811 TRY   0.4874

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   55.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10 Фев -1° 11 Фев

СНГ 08.02.2017 12:01

За четыре года в Казахстане предотвратили почти три десятка терактов - спецслужба

В Казахстане с начала 2013 года на стадии подготовки предотвращено 27 насильственных экстремистских акций, сообщается в проекте госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в республике на 2017-2020 годы.

Проект программы, разработанной Комитетом национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно с другими госорганами, размещен на сайте спецслужбы.

"С 2013 года на ранней стадии приготовления предотвращены и сорваны 27 насильственных экстремистских акций террористического характера (2013 год - 8, 2014 год - 3, 2015 год - 4, 2016 год - 12)", - отмечается в документе.

В нем говорится, что прямую угрозу национальной безопасности представляет участие граждан Казахстана в террористической деятельности за рубежом. "За последние четыре года не допущен выезд в зоны террористической активности 546 рекрутов-казахстанцев (2013 год - 168, 2014 год - 136, 2015 год - 151, 2016 год - 91)", - говорится в проекте программы.

Наряду с этим, отмечается в нем, серьезную опасность представляют процессы возвращения боевиков на родину.

"Из лагерей международных террористических организаций, а также опорной и транзитной инфраструктуры в третьих странах возвращены либо вернулись 79 граждан Казахстана, из них 34 привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической деятельности", - указывается в документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ТЕРАКТЫ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Более 40% казахстанцев опасаются повторения терактов - соцопрос Генсек ОДКБ: одной из причин терактов в Казахстане послужила активизация сторонников радикальных форм ислама

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az