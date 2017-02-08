За четыре года в Казахстане предотвратили почти три десятка терактов - спецслужба

В Казахстане с начала 2013 года на стадии подготовки предотвращено 27 насильственных экстремистских акций, сообщается в проекте госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в республике на 2017-2020 годы.
Проект программы, разработанной Комитетом национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно с другими госорганами, размещен на сайте спецслужбы.
"С 2013 года на ранней стадии приготовления предотвращены и сорваны 27 насильственных экстремистских акций террористического характера (2013 год - 8, 2014 год - 3, 2015 год - 4, 2016 год - 12)", - отмечается в документе.
В нем говорится, что прямую угрозу национальной безопасности представляет участие граждан Казахстана в террористической деятельности за рубежом. "За последние четыре года не допущен выезд в зоны террористической активности 546 рекрутов-казахстанцев (2013 год - 168, 2014 год - 136, 2015 год - 151, 2016 год - 91)", - говорится в проекте программы.
Наряду с этим, отмечается в нем, серьезную опасность представляют процессы возвращения боевиков на родину.
"Из лагерей международных террористических организаций, а также опорной и транзитной инфраструктуры в третьих странах возвращены либо вернулись 79 граждан Казахстана, из них 34 привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической деятельности", - указывается в документе.
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