Трамп разочарован Спайсером на посту пресс-секретаря Белого дома, ищет ему напарника - СМИ

Президент США Дональд Трамп сожалеет о назначении Шона Спайсера пресс-секретарем Белого дома, сообщает телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на информированные источники.
По данным телеканала, Д.Трамп возлагает ответственность за это кадровое решение на главу аппарата Белого дома Ринса Прибаса.
"(Президент - ИФ) каждый день сожалеет об этом и винит Прибаса", - рассказал Си-Эн-Эн собственный источник.
Кроме того, напоминает телеканал, Ш.Спайсер в настоящее время занимает должность не только пресс-секретаря Белого дома, но и директора по коммуникациям, а эти должности, как правило, занимают два разных человека. Поэтому, говорится в сообщении Си-Эн-Эн, Белый дом активизирует усилия по поиску человека на пост директора по коммуникациям.
Со своей стороны советник Д.Трампа Келиэнн Конуэй ранее сообщала, что информация о разногласиях, существующих в Белом доме, не имеет под собой оснований, а также подчеркнула, что команда работает слаженно и сообща еще со времен предвыборной кампании.
При этом американские СМИ подчеркивают, что в прессе и раньше появлялись сообщения о разногласиях в американской администрации, однако они далеко не всегда соответствовали действительности.
Си-Эн-Эн во время предвыборной кампании активно поддерживал соперника Д.Трампа - Хиллари Клинтон. После победы Д.Трампа на выборах телеканал продолжил регулярно критиковать его действия.
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