Директор ЦРУ обсудит в Турции вопрос о сирийских курдах и судьбу Гюлена

Директор ЦРУ США Майк Помпео совершит свой первый зарубежный визит в Турцию. Визит намечен на 9 февраля, сообщило в среду информационное агентство "Анадолу".
По его данным, директор ЦРУ обсудит с властями Турции актуальные вопросы повестки дня, связанные, в частности, с Партией демократического союза (ПДС) сирийских курдов и судьбой живущего в США турецкого исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организации FETO.
Анкара добивается от США прекратить поддержку ПДС, которую она считает террористической. Кроме того, Турция добивается от Вашингтона экстрадиции Ф.Гюлена, который, как полагают в Анкаре, является организатором неудавшейся попытки госпереворота в стране летом 2016 года.
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