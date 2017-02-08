Директор ЦРУ обсудит в Турции вопрос о сирийских курдах и судьбу Гюлена

Директор ЦРУ США Майк Помпео совершит свой первый зарубежный визит в Турцию. Визит намечен на 9 февраля, сообщило в среду информационное агентство "Анадолу".

По его данным, директор ЦРУ обсудит с властями Турции актуальные вопросы повестки дня, связанные, в частности, с Партией демократического союза (ПДС) сирийских курдов и судьбой живущего в США турецкого исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организации FETO.

Анкара добивается от США прекратить поддержку ПДС, которую она считает террористической. Кроме того, Турция добивается от Вашингтона экстрадиции Ф.Гюлена, который, как полагают в Анкаре, является организатором неудавшейся попытки госпереворота в стране летом 2016 года.