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Регион 08.02.2017 11:30

Директор ЦРУ обсудит в Турции вопрос о сирийских курдах и судьбу Гюлена

Директор ЦРУ США Майк Помпео совершит свой первый зарубежный визит в Турцию. Визит намечен на 9 февраля, сообщило в среду информационное агентство "Анадолу".

По его данным, директор ЦРУ обсудит с властями Турции актуальные вопросы повестки дня, связанные, в частности, с Партией демократического союза (ПДС) сирийских курдов и судьбой живущего в США турецкого исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организации FETO.

Анкара добивается от США прекратить поддержку ПДС, которую она считает террористической. Кроме того, Турция добивается от Вашингтона экстрадиции Ф.Гюлена, который, как полагают в Анкаре, является организатором неудавшейся попытки госпереворота в стране летом 2016 года.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЦРУ, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az