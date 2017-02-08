Катар тратит на подготовку к ЧМ-2022 почти $500 млн в неделю - газета

Расходы Катара на финансирование проектов, связанных с чемпионатом мира по футболу 2022 года, составляют до полумиллиарда долларов в неделю, сообщает британская газета "Гардиан" со ссылкой на министра финансов этой страны Али Шарифа Аль-Имади.

"Мы тратим почти $500 млн в неделю на масштабные проекты", - цитирует издание главу катарского Минфина.

По словам министра финансов Катара, речь идет не только о строительстве футбольных стадионов, но и о развитии инфраструктуры.

"Это не только стадионы, мы имеем в виду шоссе, железные дороги, порты, аэропорты, даже больницы", - заявил Аль-Имади.

Он отметил, что Катар будет расходовать крупные суммы на подготовку к чемпионату миру по футболу вплоть до 2021 года. Всего на строительство объектов и подготовку Катара к первому в его истории приему мирового футбольного первенства будет затрачено около $200 млрд.

"Гардиан" отмечает, что Катар завершил 2016 год с дефицитом бюджета более $12 млрд впервые за последние 15 лет. Госбюджет страны на 2017 год утвержден с дефицитом в $7,7 млрд.