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Спорт 08.02.2017 11:30

Катар тратит на подготовку к ЧМ-2022 почти $500 млн в неделю - газета

Расходы Катара на финансирование проектов, связанных с чемпионатом мира по футболу 2022 года, составляют до полумиллиарда долларов в неделю, сообщает британская газета "Гардиан" со ссылкой на министра финансов этой страны Али Шарифа Аль-Имади.

"Мы тратим почти $500 млн в неделю на масштабные проекты", - цитирует издание главу катарского Минфина.

По словам министра финансов Катара, речь идет не только о строительстве футбольных стадионов, но и о развитии инфраструктуры.

"Это не только стадионы, мы имеем в виду шоссе, железные дороги, порты, аэропорты, даже больницы", - заявил Аль-Имади.

Он отметил, что Катар будет расходовать крупные суммы на подготовку к чемпионату миру по футболу вплоть до 2021 года. Всего на строительство объектов и подготовку Катара к первому в его истории приему мирового футбольного первенства будет затрачено около $200 млрд.

"Гардиан" отмечает, что Катар завершил 2016 год с дефицитом бюджета более $12 млрд впервые за последние 15 лет. Госбюджет страны на 2017 год утвержден с дефицитом в $7,7 млрд.

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Тэги: КАТАР, ФУТБОЛ, РАСХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az