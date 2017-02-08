В Казахстане вынесли на общественное обсуждение проект госпрограммы по противодействию терроризму

Комитет национальной безопасности совместно с государственными органами Казахстана разработал проект государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017-2020 годы, сообщил пресс-служба ведомства.

"Программа ориентирована на консолидацию усилий государства и общества по недопущению радикализации граждан и дерадикализации лиц, разделяющих экстремистские идеи по разжиганию религиозной вражды или розни", - отмечается в распространенном в среду сообщении.

С проектом документа можно ознакомиться на официальном сайте КНБ (knb.kz) и на сайте Антитеррористического центра Республики Казахстан (atc.gov.kz).

В настоящее время проекты госпрограммы и плана мероприятий по ее реализации открыты для публичного обсуждения, подчеркивается в пресс-релизе.