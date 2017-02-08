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СНГ 08.02.2017 12:31

В Казахстане вынесли на общественное обсуждение проект госпрограммы по противодействию терроризму

Комитет национальной безопасности совместно с государственными органами Казахстана разработал проект государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017-2020 годы, сообщил пресс-служба ведомства.

"Программа ориентирована на консолидацию усилий государства и общества по недопущению радикализации граждан и дерадикализации лиц, разделяющих экстремистские идеи по разжиганию религиозной вражды или розни", - отмечается в распространенном в среду сообщении.

С проектом документа можно ознакомиться на официальном сайте КНБ (knb.kz) и на сайте Антитеррористического центра Республики Казахстан (atc.gov.kz).

В настоящее время проекты госпрограммы и плана мероприятий по ее реализации открыты для публичного обсуждения, подчеркивается в пресс-релизе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КНБ, АНТИТЕРРОР, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az