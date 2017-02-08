Азербайджан в мае представит в ООН отчет о достижении ряда целей устойчивого развития – вице-премьер

Азербайджан намерен усовершенствовать систему статистики для предоставления отчетов в ООН, сказал вице-премьер Али Ахмедов, председатель Национального координационного совета Азербайджана по устойчивому развитию на встрече с рабочими группами в среду.
"ООН подготовит отчет по свыше 200 статистическим показателям, из которых в Азербайджане используется около 70", - сказал А.Ахмедов.
Он отметил, что Азербайджан ведет работу по расширению охвата статистики.
По его словам, Азербайджан планирует подготовить добровольный отчет о достижении ряда целей устойчивого развития и предоставить в ООН в мае 2017 года.
Руководители рабочих групп выступили с отчетами о проделанной работе, участники встречи обсудили график предоставления отчетов в ООН.
Как было отмечено на встрече, Совет подготовит проект ежегодного отчета о достижении Целей устойчивого развития ООН к 1 апреля 2017 года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 6 октября 2016 года указ о создании Национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджанской Республики.
Национальный координационный совет создан с целью определения национальных приоритетов Азербайджана до 2030 года и соответствующих глобальных задач и целей, обеспечения соответствия государственных программ и стратегий в социально-экономических областях целям устойчивого развития ООН.
А.Ахундов
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