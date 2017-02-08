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Внешняя политика 08.02.2017 11:44

Азербайджан в мае представит в ООН отчет о достижении ряда целей устойчивого развития – вице-премьер

Азербайджан намерен усовершенствовать систему статистики для предоставления отчетов в ООН, сказал вице-премьер Али Ахмедов, председатель Национального координационного совета Азербайджана по устойчивому развитию на встрече с рабочими группами в среду.

"ООН подготовит отчет по свыше 200 статистическим показателям, из которых в Азербайджане используется около 70", - сказал А.Ахмедов.

Он отметил, что Азербайджан ведет работу по расширению охвата статистики.

По его словам, Азербайджан планирует подготовить добровольный отчет о достижении ряда целей устойчивого развития и предоставить в ООН в мае 2017 года.

Руководители рабочих групп выступили с отчетами о проделанной работе, участники встречи обсудили график предоставления отчетов в ООН.

Как было отмечено на встрече, Совет подготовит проект ежегодного отчета о достижении Целей устойчивого развития ООН к 1 апреля 2017 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 6 октября 2016 года указ о создании Национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджанской Республики.

Национальный координационный совет создан с целью определения национальных приоритетов Азербайджана до 2030 года и соответствующих глобальных задач и целей, обеспечения соответствия государственных программ и стратегий в социально-экономических областях целям устойчивого развития ООН.

А.Ахундов

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Тэги: СТАТИСТИКА, ООН, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az