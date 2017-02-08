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Дальнее зарубежье 08.02.2017 12:47

Два игрока победившей на "Супербоуле" команды недовольны Трампом и не хотят посещать прием в их честь в Белом доме

Два игрока команды "Нью-Ингленд Пэтриотс", одержавшей на выходных победу в "Супербоуле" - финале чемпионата США по американскому футболу, заявили, что не собираются посещать прием в Белом доме, сообщают западные СМИ.

Сначала о нежелании отправляться на традиционный прием в честь обладателей "Супербоула" заявил Мартеллус Беннетт, а позже к нему присоединился еще один игрок - Девин Маккарти. Оба дали понять, что приняли такое решение, так как не одобряют действия президента США Дональда Трампа.

"Я не поеду в Белый дом. Основная причина заключается в том, что у меня нет ощущения, что мне там рады. Поскольку сейчас в нашей стране есть президент, у которого - масса резких суждений и предрассудков, я думаю, что некоторые люди будут чувствовать себя комфортно в Белом доме, а некоторые - нет", - пояснил Д.Маккарти.

Ранее М.Беннетт заявил: "Не могу представить, чтобы я туда поехал".

В сообщениях отмечается, что Д.Трамп в финале болел за "Нью-Ингленд Пэтриотс" и поддерживает дружеские отношения с владельцем этой команды Робертом Крафтом. Кроме того, президент не раз тепло отзывался о тренере команды Билле Беличике и основном квотербеке - Томе Брэди.

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Тэги: США, ТРАМП, СПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az