В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж

8 февраля, в преддверие Дня дипломатического работника, в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка, посвященная этому празднику.

День дипломатического работника был учрежден 31 октября 2002 года Указом Президента Российской Федерации.

На выставке представлены фотодокументы, отражающие важные события в развитии российско-азербайджанских отношений.

Первыми выставку посетили бакинские студенты и школьники, сотрудники ряда дипломатических представительств.

С приветствием к гостям обратился руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

Выставка будет работать до 17 февраля с 11:00 до 16:00 часов, по адресу: город Баку, проспект Ходжалы, 20 (станция метро «Хатаи»).

Фотографии:

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