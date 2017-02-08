В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
8 февраля, в преддверие Дня дипломатического работника, в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка, посвященная этому празднику.
День дипломатического работника был учрежден 31 октября 2002 года Указом Президента Российской Федерации.
На выставке представлены фотодокументы, отражающие важные события в развитии российско-азербайджанских отношений.
Первыми выставку посетили бакинские студенты и школьники, сотрудники ряда дипломатических представительств.
С приветствием к гостям обратился руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.
Выставка будет работать до 17 февраля с 11:00 до 16:00 часов, по адресу: город Баку, проспект Ходжалы, 20 (станция метро «Хатаи»).
Фотографии:
1 - 10. В РИКЦ открылась фотовыставка, посвященная Дню дипломатического работника в России
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