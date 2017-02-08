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Регион 08.02.2017 13:06

Грузинский премьер озабочен планами переименования Южной Осетии

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает референдум по переименовании Южной Осетии в Аланию незаконным.

"Согласно международному праву, незаконно и совершенно неприемлемо проведение референдума в регионе, из которого в результате осуществленной этнической чистки изгнаны десятки тысяч местных жителей, и в котором эффективный контроль осуществляет оккупационная сила", - говорится в заявлении премьер-министра Грузии, распространенном в среду.

Он призвал международное сообщество "воспрепятствовать провокационным действиям Российской Федерации, не допустить посягательства на территориальную целостность суверенных государств и утверждения практики незаконной аннексии".

Премьер считает, что этот референдум свидетельствует "о реальных намерениях оккупационной силы ввести в свой состав исконно грузинский регион".

Власти Южной Осетии назначили на 9 апреля одновременно с проведением президентских выборов референдум по переименованию республики в Государство Алания.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ЮЖОСЕТИЯ, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az