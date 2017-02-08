Грузинский премьер озабочен планами переименования Южной Осетии

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает референдум по переименовании Южной Осетии в Аланию незаконным.
"Согласно международному праву, незаконно и совершенно неприемлемо проведение референдума в регионе, из которого в результате осуществленной этнической чистки изгнаны десятки тысяч местных жителей, и в котором эффективный контроль осуществляет оккупационная сила", - говорится в заявлении премьер-министра Грузии, распространенном в среду.
Он призвал международное сообщество "воспрепятствовать провокационным действиям Российской Федерации, не допустить посягательства на территориальную целостность суверенных государств и утверждения практики незаконной аннексии".
Премьер считает, что этот референдум свидетельствует "о реальных намерениях оккупационной силы ввести в свой состав исконно грузинский регион".
Власти Южной Осетии назначили на 9 апреля одновременно с проведением президентских выборов референдум по переименованию республики в Государство Алания.
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