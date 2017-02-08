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Внешняя политика 08.02.2017 12:11

Представители Украины и Азербайджана обсудят на будущей неделе в Баку вопросы активизации ВТС - источник

Украина и Азербайджан обсудят текущее наполнение и перспективы активизации двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС) в рамках намеченного на 13-16 февраля в Баку 3-го заседания украинско-азербайджанской межправительственной комиссии по ВТС, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в оборонном секторе.

"Проведение очередного, 3-го заседания украинско-азербайджанской межправкомиссии по ВТС запланировано на 13-16 февраля в Баку. Повестка заседания отражает текущую активизацию диалога между Киевом и Баку на высшем политическом уровне: планируется рассмотреть текущее наполнение ВТС, а также возможности его активизации в новых условиях", - сообщил собеседник агентства.

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере ВТС между Украиной и Азербайджаном заключено в 1997 году. В новых геополитических условиях стороны отрабатывают планы расширения партнерства.

Согласно ранее озвученным украинской стороной данным, на новом этапе обсуждается, в том числе, возможность создания совместного производства высокоточного вооружения, и в частности противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и ракет к ним на мощностях в Азербайджане. Также Киев проявляет интерес к закупкам некоторых видов вооружений в Азербайджане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
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Тэги: УКРАИНА, АЗЕРБАЙДЖАН, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az