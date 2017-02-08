Представители Украины и Азербайджана обсудят на будущей неделе в Баку вопросы активизации ВТС - источник

Украина и Азербайджан обсудят текущее наполнение и перспективы активизации двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС) в рамках намеченного на 13-16 февраля в Баку 3-го заседания украинско-азербайджанской межправительственной комиссии по ВТС, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в оборонном секторе.

"Проведение очередного, 3-го заседания украинско-азербайджанской межправкомиссии по ВТС запланировано на 13-16 февраля в Баку. Повестка заседания отражает текущую активизацию диалога между Киевом и Баку на высшем политическом уровне: планируется рассмотреть текущее наполнение ВТС, а также возможности его активизации в новых условиях", - сообщил собеседник агентства.

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере ВТС между Украиной и Азербайджаном заключено в 1997 году. В новых геополитических условиях стороны отрабатывают планы расширения партнерства.

Согласно ранее озвученным украинской стороной данным, на новом этапе обсуждается, в том числе, возможность создания совместного производства высокоточного вооружения, и в частности противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и ракет к ним на мощностях в Азербайджане. Также Киев проявляет интерес к закупкам некоторых видов вооружений в Азербайджане.