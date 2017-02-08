Азербайджан уничтожил огневые точки и инженерные сооружения ВС Армении в зоне карабахского конфликта, заявляют в Баку

Вооруженные силы Азербайджана уничтожили в зоне карабахского конфликта огневые точки и инженерные сооружения ВС Армении в ответ на обстрелы позиции азербайджанской армии, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Подразделения Вооруженных сил Армении подвергли 7 февраля в 16:55 обстрелу позиции азербайджанской армии на различных участках линии фронта из крупнокалиберных орудий, минометов и пушек", - отмечает Минобороны.

Минобороны Азербайджана отмечает, что "в результате неотложных мероприятий, ответным огнем были уничтожены инженерные сооружения и огневые точки противника».

Ф.Исазаде