В МИД Ирана заявили о своей приверженности сделке по атому

Тегеран привержен реализации совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной программе (ИЯП), заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы привержены выполнению СВПД и для нас будет важно поделиться нашими взглядами об отдельных элементах его имплементации", - сказал А.Аракчи в ходе консультаций с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Москве.

Со своей стороны, С.Рябков подчеркнул, что сделка по Ирану в настоящий момент является "важным элементом, стабилизирующим международные отношения".

При этом оба дипломата отметили, что в ходе предстоящих консультаций намерены сконцентрироваться на различных аспектах реализации СВПД.