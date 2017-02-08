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Регион 08.02.2017 14:02

В МИД Ирана заявили о своей приверженности сделке по атому

Тегеран привержен реализации совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной программе (ИЯП), заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы привержены выполнению СВПД и для нас будет важно поделиться нашими взглядами об отдельных элементах его имплементации", - сказал А.Аракчи в ходе консультаций с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Москве.

Со своей стороны, С.Рябков подчеркнул, что сделка по Ирану в настоящий момент является "важным элементом, стабилизирующим международные отношения".

При этом оба дипломата отметили, что в ходе предстоящих консультаций намерены сконцентрироваться на различных аспектах реализации СВПД.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СВДП, ПРИВЕРЖЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az