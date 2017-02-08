В МИД Ирана заявили о своей приверженности сделке по атому

Тегеран привержен реализации совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной программе (ИЯП), заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Мы привержены выполнению СВПД и для нас будет важно поделиться нашими взглядами об отдельных элементах его имплементации", - сказал А.Аракчи в ходе консультаций с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Москве.
Со своей стороны, С.Рябков подчеркнул, что сделка по Ирану в настоящий момент является "важным элементом, стабилизирующим международные отношения".
При этом оба дипломата отметили, что в ходе предстоящих консультаций намерены сконцентрироваться на различных аспектах реализации СВПД.
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