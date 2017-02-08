Создан оргкомитет по подготовке и проведению в Минске сессии ПА ОБСЕ

В Белоруссии создан республиканский организационный комитет по подготовке и проведению в Минске 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
Соответствующее распоряжение подписал президент страны Александр Лукашенко.
Как отметили в пресс-службе, возглавит оргкомитет председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко. В состав комитета войдут более 30 человек, в числе которых министры, руководители различных ведомств и учреждений.
"Республиканскому организационному комитету поручено утвердить план подготовки и проведения 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ и совместно с заинтересованными обеспечить его реализацию, а также обеспечить проведение этого международного форума на высоком организационном уровне", - подчеркнули в пресс-службе.
Проведение 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ запланировано на 5-9 июля 2017 года в Минске.
Глава МИД Грузии на следующей неделе посетит с визитом Азербайджан
Баку против политизации вопроса, связанного с экстрадицией блогера Лапшина в Азербайджан - МИД
Азербайджан и Франция собираются совместно внедрять «Asan xidmet» в африканских странах
ADIF привлек KPMG для оценки активов Bank Standard
ASK и Торговая палата Тираны договорились о сотрудничестве
Баку предлагает Рабату подписать меморандум для сотрудничества в энергетике
Пентагон намерен арендовать помещение в нью-йоркском небоскребе Trump Tower - ТВ
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб один человек, еще 6 пострадали – МВД
Баку и Гавана считают необходимым восстановить деятельность МПК по экономсотрудничеству
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Утвержден план мероприятий Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии