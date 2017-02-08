Создан оргкомитет по подготовке и проведению в Минске сессии ПА ОБСЕ

В Белоруссии создан республиканский организационный комитет по подготовке и проведению в Минске 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Соответствующее распоряжение подписал президент страны Александр Лукашенко.

Как отметили в пресс-службе, возглавит оргкомитет председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко. В состав комитета войдут более 30 человек, в числе которых министры, руководители различных ведомств и учреждений.

"Республиканскому организационному комитету поручено утвердить план подготовки и проведения 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ и совместно с заинтересованными обеспечить его реализацию, а также обеспечить проведение этого международного форума на высоком организационном уровне", - подчеркнули в пресс-службе.

Проведение 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ запланировано на 5-9 июля 2017 года в Минске.