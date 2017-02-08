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СНГ 08.02.2017 13:46

Создан оргкомитет по подготовке и проведению в Минске сессии ПА ОБСЕ

В Белоруссии создан республиканский организационный комитет по подготовке и проведению в Минске 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Соответствующее распоряжение подписал президент страны Александр Лукашенко.

Как отметили в пресс-службе, возглавит оргкомитет председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко. В состав комитета войдут более 30 человек, в числе которых министры, руководители различных ведомств и учреждений.

"Республиканскому организационному комитету поручено утвердить план подготовки и проведения 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ и совместно с заинтересованными обеспечить его реализацию, а также обеспечить проведение этого международного форума на высоком организационном уровне", - подчеркнули в пресс-службе.

Проведение 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ запланировано на 5-9 июля 2017 года в Минске.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПА/ОБСЕ, СЕССИЯ, ОРГКОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az