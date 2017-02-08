Баку подозревает Ереван в планах совершить очередную диверсию в зоне карабахского конфликта, с армянской стороны есть потери - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана предполагает, что обстрелами из крупнокалиберного орудия азербайджанских позиций, Армения пытается отвлечь внимание от диверсии, которую пытается совершить в зоне карабахского конфликта.

«Министерство обороны заявляет, что обстрелами из крупнокалиберного орудия позиций Азербайджана, Армения пытается отвлечь внимание от диверсии, которую пытается совершить в другом направлении фронта в Нагорном Карабахе»,- говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что благодаря бдительности подразделений ВС Азербайджана активность противника была зафиксирована заблаговременно.

"В результате предпринятых мер противник был вынужден отступить с потерями», - отмечает оборонное ведомство.

Согласно информации потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет.

«Ситуация по все протяженности линии фронта находится под контролем ВС Азербайджана»,- отмечает Минобороны.

Ф.Исазаде