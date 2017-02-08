Посольство Израиля в Баку следит за делом блогера Лапшина

Посольство Израиля в Азербайджане наблюдает за процессом по делу блогера Александра Лапшина, экстрадированного во вторник из Минска в Баку, сообщил заместитель посла Амир Ром.

«Мы наблюдаем за процессами вокруг дела А.Лапшина. Посольство находится в связи с соответствующими структурами по дипломатическим и консульским каналам»,- сказал А.Ром агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Как сообщалось ранее, во вторник Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу А.Лапшина на решение о его выдаче Азербайджану. Вечером во вторник блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку. В настоящее время А.Лапшин находится в Бакинском следственном изоляторе №1 Минюста.

16 декабря 2016 года стало известно, что А.Лапшин был задержан в Белоруссии по требованию Азербайджана. Как сообщила тогда пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана, правоохранительные органы страны собираются добиваться экстрадиции А.Лапшина.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

По версии Баку, А.Лапшин без получения официального разрешения азербайджанской стороны в апреле 2011 года и октябре 2012 года незаконно посещал Карабах, нарушив положения законов "О государственной границе Азербайджанской республики" и "О паспортах". Кроме того, в своих обращениях от 6 апреля и 29 июня 2016 года А.Лапшин выступил с призывами признать независимость самопровозглашенного режима Нагорно-Карабахского региона.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи А.Лапшина властям Азербайджана. "Мы против того, чтобы экстрадировать граждан РФ, задержанных в той или иной стране, в третью страну", - сказал С.Лавров.

Ф.Исазаде