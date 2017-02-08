Алиев принял госсекретаря при премьере Франции по государственным реформам и вопросам исследований

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду Госсекретаря при премьер-министре Франции по государственным реформам и вопросам исследований Жан-Винсента Плаце, сообщает сайт главы государства.

Ж-В.Плаце является членом правительства и председателем Партии экологистов (зеленых – ИФ-Аз).

Ф.Исазаде