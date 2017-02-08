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Туризм 08.02.2017 12:54

Баку и Гавана считают необходимым восстановить деятельность МПК по экономсотрудничеству

Баку и Гавана считают необходимым восстановление деятельности межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Такое мнение высказали на встрече министр культуры и туризма Азербайджана Абульфаз Гараев и посол Кубы в Баку Альфредо Фидель Ньеве Портуондо, сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Собеседники подчеркнули необходимость восстановления деятельности межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также координацию сотрудничества в политической, экономической, культурной, туристической сферах в рамках комиссии», - подчеркивает Минкультуры.

Кроме того, на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере культуры и туризма, состоялся обмен мнениями о реализации совместных проектов в этом направлении.

А.Гараев отметил заинтересованность азербайджанской стороны в развитии сотрудничества с Кубой в сфере культуры и туризма.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КУБА, МПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az