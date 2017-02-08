Баку и Гавана считают необходимым восстановить деятельность МПК по экономсотрудничеству

Баку и Гавана считают необходимым восстановление деятельности межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Такое мнение высказали на встрече министр культуры и туризма Азербайджана Абульфаз Гараев и посол Кубы в Баку Альфредо Фидель Ньеве Портуондо, сообщается в пресс-релизе ведомства.
«Собеседники подчеркнули необходимость восстановления деятельности межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также координацию сотрудничества в политической, экономической, культурной, туристической сферах в рамках комиссии», - подчеркивает Минкультуры.
Кроме того, на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере культуры и туризма, состоялся обмен мнениями о реализации совместных проектов в этом направлении.
А.Гараев отметил заинтересованность азербайджанской стороны в развитии сотрудничества с Кубой в сфере культуры и туризма.
Ф.Исазаде
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