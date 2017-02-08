Баку и Гавана считают необходимым восстановить деятельность МПК по экономсотрудничеству

Баку и Гавана считают необходимым восстановление деятельности межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Такое мнение высказали на встрече министр культуры и туризма Азербайджана Абульфаз Гараев и посол Кубы в Баку Альфредо Фидель Ньеве Портуондо, сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Собеседники подчеркнули необходимость восстановления деятельности межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также координацию сотрудничества в политической, экономической, культурной, туристической сферах в рамках комиссии», - подчеркивает Минкультуры.

Кроме того, на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере культуры и туризма, состоялся обмен мнениями о реализации совместных проектов в этом направлении.

А.Гараев отметил заинтересованность азербайджанской стороны в развитии сотрудничества с Кубой в сфере культуры и туризма.

Ф.Исазаде