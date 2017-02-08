Таджикистан и Азербайджан могут вновь попробовать открыть прямое авиасообщение

Душанбе и Баку изучают вопрос о возобновлении прямого воздушного сообщения между столицами двух стран, сообщили в отделе протокола и работы со СМИ Министерства экономического развития и торговли Таджикистана.
По его данным, на встрече главы ведомства Негматулло Хикматуллозоды с послом Азербайджана в Душанбе Аббасали Гасановым обсуждалась готовность к проведению очередного заседания Межправительственной комиссии Таджикистана и Азербайджана, а также расширение торгово-экономических отношений, развитие частного сектора, увеличение товарооборота и создание совместных предприятий.
Стороны также затронули вопрос возобновления авиасообщения между двумя странами, отметили в Минэкономразвития.
Впервые авиарейс Душанбе-Баку-Душанбе был открыт 10 июля 2012 года, но позже полеты были приостановлены в связи с малым пассажиропотоком. Рейс был возобновлен в марте 2013 года, но вновь приостановлен из-за нерентабельности.
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