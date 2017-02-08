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Дальнее зарубежье 08.02.2017 13:05

Президент Сербии Николич может стать послом в России, если не будет переизбран на второй срок - СМИ

Президент Сербии Томислав Николич может претендовать на должность посла Сербии в России, если Сербская прогрессивная партия не поддержит его повторное выдвижение на пост главы государства, сообщает газета "Блиц".

Это сербское издание не уточняет, из каких источников получило информацию.

Агентство "Блумберг" отмечает, что на данный момент большинство представителей партии хотели бы видеть кандидатом в президенты Сербии нынешнего председателя правительства страны Александра Вучича, а не Т.Николича.

Т.Николич занимает пост президента Сербии с мая 2012 года. Следующие выборы главы государства состоятся в 2017 году. Согласно конституции страны, президент избирается на пять лет и может быть переизбран на второй срок.

А.Вучич ранее находился на посту министра обороны Сербии.

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Тэги: СЕРБИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az