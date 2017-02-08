Асад заявил о важности военной поддержки России

Кровь, которую проливают российские солдаты на сирийской земле, не имеет цены, заявил президент Сирии Башар Асад.
"Конечно, военная поддержка очень важна. Но одна капли крови погибшего русского солдата на нашей земле для нас дороже любой военной поддержки", - сказал Б.Асад в среду на встрече с депутатами Госдумы.
Он добавил, что "кровь, которая пролита на нашей земле, не исчисляется деньгами".
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