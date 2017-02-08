Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с главой концерна "Volkswagen Group" Маттиасом Мюллером, чтобы обсудить перспективы деятельности этой компании в России.
"Сегодня у президента ряд встреч внутреннего и международного характера, публичной будет встреча с представителем правления концерна "Volkswagen Group" М.Мюллером", - сказал Д.Песков.
По его словам, в ходе беседы будет обсуждаться деятельность компании в России. "Компания активно присутствует на российском рынке. Обсудят и планы (концерна) по развитию бизнеса", - отметил Д.Песков.
Он отрицательно ответил на вопрос, обсуждалась ли планируемая встреча с М.Мюллером во время последнего телефонного разговора В.Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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