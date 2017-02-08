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СНГ 08.02.2017 15:02

Путин обсудит перспективы деятельности "Volkswagen Group" в России на встрече с главой концерна

Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с главой концерна "Volkswagen Group" Маттиасом Мюллером, чтобы обсудить перспективы деятельности этой компании в России.

"Сегодня у президента ряд встреч внутреннего и международного характера, публичной будет встреча с представителем правления концерна "Volkswagen Group" М.Мюллером", - сказал Д.Песков.

По его словам, в ходе беседы будет обсуждаться деятельность компании в России. "Компания активно присутствует на российском рынке. Обсудят и планы (концерна) по развитию бизнеса", - отметил Д.Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, обсуждалась ли планируемая встреча с М.Мюллером во время последнего телефонного разговора В.Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПУТИН, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az