Асад рассказал российским депутатам о поддержке переговоров в Астане

Президент Сирии Башар Асад выразил поддержку переговорам в Астане по сирийскому урегулированию, заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин журналистам в среду после встречи с сирийским лидером.

"Впервые сегодня озвучено, что президент Сирии поддерживает переговоры в Астане", - сказал Д.Саблин.

"Президент Асад отметил, что Астана - это очень умный и дальновидный шаг. В этом процессе приняты важные заявления, и главное, отметил лидер Сирийской арабской республики, что в рамках этой встречи было принято первое соглашение при участии представителей объединений, воюющих с оружием в руках", - сказал журналистам участвовавший во встрече депутат Госдумы Александр Ющенко.