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Дальнее зарубежье 08.02.2017 14:29

Асад рассказал российским депутатам о поддержке переговоров в Астане

Президент Сирии Башар Асад выразил поддержку переговорам в Астане по сирийскому урегулированию, заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин журналистам в среду после встречи с сирийским лидером.

"Впервые сегодня озвучено, что президент Сирии поддерживает переговоры в Астане", - сказал Д.Саблин.

"Президент Асад отметил, что Астана - это очень умный и дальновидный шаг. В этом процессе приняты важные заявления, и главное, отметил лидер Сирийской арабской республики, что в рамках этой встречи было принято первое соглашение при участии представителей объединений, воюющих с оружием в руках", - сказал журналистам участвовавший во встрече депутат Госдумы Александр Ющенко.

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Тэги: СИРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ДЕПУТАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az