Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8252 EUR   1.9489 RUR   0.0307 GBR   2.2811 TRY   0.4874

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   55.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10 Фев -1° 11 Фев

Дальнее зарубежье 08.02.2017 14:44

В США предлагают требовать пароли от аккаунтов в соцсетях при получении визы

Американские посольства могут начать требовать от иностранных граждан, подающих заявление на получение визы, указывать пароли от аккаунтов в соцсетях, сообщили в среду местные СМИ со ссылкой на министра внутренней безопасности страны Джона Келли.

По его словам, этот шаг может быть предпринят в рамках программы по ужесточению проверок иностранцев, которые могут представлять опасность для безопасности США.

"Если они въезжают (в США - ИФ) мы можем запросить у них информацию такого рода, и если они действительно хотят приехать в Америку, то будут сотрудничать", - заявил Д.Келли, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей США.

Он подчеркнул, что подобное решение пока не принято, однако более жесткие проверки будут реализованы, даже если это будет означать длительные задержки при получении американских виз для туристов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: США, УКАЗ, ВИЗЫ, СОЦСЕТИ


Похожие новости


Около миллиона человек присоединились к онлайн-трансляции судебных слушаний по иммиграционному указу Трампа в США - СМИ Трамп планирует в среду начать разбираться с иммигрантами - СМИ Обама усиливает защиту объектов инфраструктуры США от кибератак

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az