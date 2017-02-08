В США предлагают требовать пароли от аккаунтов в соцсетях при получении визы

Американские посольства могут начать требовать от иностранных граждан, подающих заявление на получение визы, указывать пароли от аккаунтов в соцсетях, сообщили в среду местные СМИ со ссылкой на министра внутренней безопасности страны Джона Келли.
По его словам, этот шаг может быть предпринят в рамках программы по ужесточению проверок иностранцев, которые могут представлять опасность для безопасности США.
"Если они въезжают (в США - ИФ) мы можем запросить у них информацию такого рода, и если они действительно хотят приехать в Америку, то будут сотрудничать", - заявил Д.Келли, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей США.
Он подчеркнул, что подобное решение пока не принято, однако более жесткие проверки будут реализованы, даже если это будет означать длительные задержки при получении американских виз для туристов.
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