Правительство Азербайджана готовит программу для защиты уровня жизни населения от инфляции – вице-премьер

Правительство Азербайджана разрабатывает программу предотвращения негативного влияния инфляции на уровень жизни населения, заявил вице-премьер Али Ахмедов журналистам в среду.

"Сегодня все шаги правительства направлены на предотвращение этого воздействия", - сказал А.Ахмедов.

Вице-премьер считает, что сегодня нет основания для того, "чтобы бить тревогу из-за того, что рост цен начинает влиять на уровень бедности".

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2016 году составила 12,4%. На 2017 год среднегодовая инфляция прогнозируется на уровне 7,3%.

А.Ахундов