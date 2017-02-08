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Макроэкономика 08.02.2017 13:45

Правительство Азербайджана готовит программу для защиты уровня жизни населения от инфляции – вице-премьер

Правительство Азербайджана разрабатывает программу предотвращения негативного влияния инфляции на уровень жизни населения, заявил вице-премьер Али Ахмедов журналистам в среду.

"Сегодня все шаги правительства направлены на предотвращение этого воздействия", - сказал А.Ахмедов.

Вице-премьер считает, что сегодня нет основания для того, "чтобы бить тревогу из-за того, что рост цен начинает влиять на уровень бедности".

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2016 году составила 12,4%. На 2017 год среднегодовая инфляция прогнозируется на уровне 7,3%.

А.Ахундов

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Тэги: ИНФЛЯЦИЯ, СДЕРЖИВАНИЕ, ПРОГРАММА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az