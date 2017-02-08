В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб один человек, еще 6 пострадали – МВД

Один человек погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.
В зафиксированных ДТП пострадали также 6 человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 78 преступлений, 26 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 55 человек.
Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 48 человек, находящиеся в розыске.
Кроме этого, зафиксировано 12 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным ношением оружия.
Ф.Исазаде
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