Беларусь согласовала с Россией поставки электроэнергии на 2017 год, они меньше прошлогодних

Белоруссия согласовала с Россией поставки электроэнергии на 2017 год.
"Мы договорились на импорт в Беларусь 2,5 млрд кВт.ч - это законтрактованная электроэнергия. Плюс еще 1 млрд кВт.ч - это резерв. Проблемных вопросов здесь нет", - цитирует госагентство "БелТА" заместителя министра энергетики Беларуси Вадима Закревского.
По словам замглавы Минэнерго, также для республики есть возможность импорта электроэнергии из Украины, но нет договоренности по цене.
"Если бы она была меньше, чем стоимость российской, то можно было бы импортировать из Украины", - сказал он.
Как сообщалось, Беларусь импортировала из России в 2016 году 3,1 млрд кВт.ч.
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