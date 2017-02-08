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Внешняя политика 08.02.2017 13:58

Алиев в интервью Аль-Джазире рассказал о ситуации вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду дал интервью корреспонденту телеканала "Аль-Джазира" Омару Кашраме, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев в интервью телеканалу рассказал о достижениях Азербайджана за 25 лет независимости, о ситуации вокруг урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, об инициативах республики по реализации глобальных энергетических и транспортных проектах, о вкладе страны в дело Исламской солидарности.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ-АЛЬ, ДЖАЗИРА, ИНТЕРВЬЮ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az