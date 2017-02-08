Алиев в интервью Аль-Джазире рассказал о ситуации вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду дал интервью корреспонденту телеканала "Аль-Джазира" Омару Кашраме, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев в интервью телеканалу рассказал о достижениях Азербайджана за 25 лет независимости, о ситуации вокруг урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, об инициативах республики по реализации глобальных энергетических и транспортных проектах, о вкладе страны в дело Исламской солидарности.

А.Азизов